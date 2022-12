Severo viene en son de paz

María se niega a ir a la Guardia Civil: si Tristán no vuelve a Cuba, Gonzalo morirá. Francisca le da el dinero para pagar el rescate de Esperanza y promete no ir. María no cree en sus buenas palabras ni en su cariño. María acude a la cita con el malhechor y paga, pero Tristán incumple su parte: se llevará a la niña como seguro de vida. De pronto suena un dispara y Tristán cae al suelo muerto… quien ha disparado ha sido Francisca. María, aunque ésta jura que es inocente de todo lo ocurrido, dispara a su madrina. Cae herida de muerte, y cuando le va a rematar, anegada por el dolor de haber perdido a Gonzalo, una voz se laza en el aire y se lo impide.

Aurora sigue progresando. Le cuentan que Lucas renunció por ella a un trabajo estupendo. Aurora le agradece que se quedara con ella. Lucas le dice la verdad sobre su situación legal, si se recupera psicológicamente, es posible que la encierren en la cárcel.

Amalia finge que controla su dolor y sugiere posibles culpables para que la Guardia Civil se entretenga cuando ella sabe de sobra qué ha ocurrido. Sin embargo Mauricio está profundamente intrigado por las extrañas circunstancias del asesinato. Por otra parte, Bosco y Amalia irán a Madrid a enterrar a su padre.

Severo quiere demostrar a Raimundo que viene en son de paz. Abrirá al pueblo las puertas de su casa.

Emilia ha ido de visita a La Casona, no le gusta nada que su nieta Esperanza esté ahí, pero María no les deja ver a la niña y se libra de ellos de forma bastante abrupta.

Hipólito regresa de su viaje... pero sin Quintina.