Rita no perdonará a Aníbal

Conrado confiesa que no está casado. Mintió a Tristán para que le vendiera las tierras. Aurora confiesa a María que está confusa tras su primer beso de amor. Conrado escribe una carta misteriosa y manda dinero a los niños… ¿cuál es la verdad que esconde este señor?

A Raimundo no le cuadra le repentina mejoría de Francisca. Soledad y María insisten en que es cierta. Raimundo se cuela para investigar y Jesusa le sorprende “in fraganti”. Fulgencio interviene.

Gonzalo les cuenta a Rosario y a Candela que ya no es sacerdote, y le gustaría decírselo a María, pero… para qué. Aurora le cuenta a María que Fernando coaccionó a don Pablo para que no le diera el alta; quería tenerla atada a su lado.

Fernando ha hecho volver a Cipriano para que termine lo que empezó: tiene que matar a Olmo.

Hipólito “patrulla” por la plaza y la gente se mofa de él por la estampa que hace con el burro. Hipólito está baldado tras una mañana de patrullar en el burro.

Candela está nerviosa por la declaración. Olmo en cambio, tranquilo. Le pide que solo diga la verdad.

Aníbal promete a Rita que no volverá a maltratarla pero Rita no se lo cree y no le perdona nada, sólo se resigna con cierto odio… este matrimonio es un infierno. Emilia se ha rendido con respecto a Rita y aconseja a Isidro que haga lo mismo.

Mariana se entera, sutilmente, de que el rodaje ha terminado y el equipo se marcha mañana.