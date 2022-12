La relación de María y Gonzalo al descubierto

La madre del bebé parece diferente al abuelo pero no les garantiza que Alfonsito vaya a estar bien. Alfonso ha de volver a Puente Viejo. Le hace prometer a Emilia que no escapará. Nieves reconoce que no tiene un plan para enfrentarse a su padre. Don Diego vuelve, sabe que Nieves está aquí.

Don Anselmo no se explica cómo Aníbal puede estar bien sin seguir ningún tratamiento. Aníbal se entera de que Rita ha dado a don Anselmo la dirección del médico. No puede protestar. Cipriano intenta matar a Olmo pero es incapaz.

Rosario está preocupada. Tristán se comporta como cuando murió Pepa. Acabará mal otra vez. Rosario lleva a Aurora a la Quebrada de los Lobos. Pide una oportunidad para Tristán.