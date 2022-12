Prado sentirá celos por Matías

Francisca planta cara a Severo y le hace ver que no está acabada, en absoluto. Mientras, Sol sigue medio desubicada en Puente Viejo y su hermano tiene una idea: quiere darle la mitad de su empresa. Sol se niega.

Prado confiesa a Emilia que está mal porque se siente humillada, pero no por haber perdido el amor. Emilia no entiende por qué sigue triste si no estaba enamorada de Sixto. A Prado se le hunde el mundo bajo los pies al ver a Matías hablando con una chica guapa, ¿por qué?

Raimundo cuenta su familia la propuesta de matrimonio y la reacción es fría.

Frialdad entre Hipólito y Gracia, ambos esperan que sea el otro quien dé el primer paso.

Inés está respondiendo bien al tratamiento, pero según los médicos, no hay que cantar victoria todavía. Lo que sí hace es cantarle las cuarenta a Francisca.