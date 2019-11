Alicia y Matías no pueden evitar querer comerse a besos cada vez que se ven sea o no en la intimidad. La pareja disfruta de un momento a solas en casa de Alicia pero pronto Matías se da cuenta de que lo que está haciendo no está nada bien. El joven ha luchado mucho por conseguir una familia y, ahora que la tiene, no entiende porque está haciendo todo lo posible para destrozarla.

La pequeña Camelia ha pasado por primera vez por ese doloroso momento en el que ha perdido un diente de leche. A la pequeña le habría gustado que su padre hubiese estado a su lado para contarle un cuento y hacer que ese dolor remitiera de alguna forma. En un encuentro en ‘La posada de María’, Camelia le deja ver sus sentimientos a su padre y algo cambia para siempre en Matías. ¿Dejará de lado su relación de pasión con Alicia Urrutia?

Manuela y Marta han creado un plan que, una vez se lleve a cabo, romperá unos cuantos corazones. La joven tiene que hacer todo lo posible para que Adolfo de los Visos se olvide de ella y centre sus sentimientos en su hermana Rosa. Para conseguirlo, lo mejor es que Adolfo vea que Marta solo ha querido jugar con él. ¿Cómo conseguirlo? Marta se ha besado con Ramón ante sus ojos, ¿será suficiente?

Además, Carolina ha compartido con Manuela las sospechas que tienen ella y Rosa sobre la existencia de otra mujer. El ama de llaves de La Casona no tiene otro remedio que confesar que hay una tercera persona pero le ruega a Carolina que guarde su secreto bajo llave. ¿Se lo contará a Rosa?