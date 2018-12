MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1966

La decisión que ha tomado Severo podría acabar con su familia, pero no va a renunciar a su dignidad y mantendrá su lealtad con los laguneros. La visita con Eustaquio es tensa y cuando le niega su propuesta, Eustaquio parece estar muy seguro porque considera que Severo no tiene ningún apoyo. Lo que no se espera es que todos los laguneros dejarán a un lado su miedo y se enfrentarán al él, pero ¿se dará por vencido tan fácilmente?