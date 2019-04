Nicolás se niega a iniciar una operación de búsqueda

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1398

Tras el altercado que Nicolás protagonizó en la plaza de Puente Viejo con los Castañeda, Hernando se lo llevó a Los Manantiales para que se tranquilizara. Allí, ambos hablaron de la desaparición de Mariana. Hernando no consigue entender porque Nicolás no quiere denunciar. ¿Confiará finalmente en Hernando para contarle la verdad, y sobre todo, por qué no quiere iniciar una operación de búsqueda?