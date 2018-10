MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.922

Fe y Julieta están en la plaza del pueblo cuando viven un encuentro muy extraño entre Mauricio y Gonzalo. Fe confiesa a Julieta que un día en la bodega Gonzalo fue a buscar a Mauricio de una manera muy extraña. Ella intentó descubrir lo que quería, pero no consiguió que Mauricio le confesara nada. Las sospechas de Julieta aumentan y afirma que no parará hasta descubrir lo que traman. "No voy a parar hasta saber qué está pasando aquí", afirma Julieta.