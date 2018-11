MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.948

La situación con el jefe de Irene está llegando a límites insospechados y que ella jamás habría imaginado. La mujer de Carmelo no se puede creer que haya llegado hasta esta situación y no sabe hasta dónde está dispuesta a llegar. Comentando con Adela lo ocurrido, llega Julieta para enterarse de la situación y descubrir algo que no se esperaba.