MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.939

La relación entre Irene y Anacleto no empezó bien, pero decidió aceptar el trabajo como periodista. Anacleto le hace una visita y le muestra su primera publicación en el periódico, pero hay algo que no le gusta a Irene: no lleva su firma. Anacleto entiende su actitud, pero el trato era que los artículos irían firmados por él y ella se llevaría mucho dinero por escribirlos. Irene intenta convencerle para cambiar las condiciones, pero él no está dispuesto. ¿Aguantará seguir trabajando de esta forma?