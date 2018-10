MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.935

Marcela ha propuesto a Matías una cena junto a Gonzalo y María. Matías se lo comunica a Gonzalo, pero éste le dice que tendrá que ser él quien hable con su hermana porque no se hablan. "Si no es por una cosa es por otra, pero ya no hay quien aguante a esa resentida", exclama Gonzalo. La afirmación ha enfadado mucho a Matías que ha defendido a su hermana enfrentándose a él. Don Anselmo se involucra en la situación y pide explicaciones a Gonzalo sobre su actitud.