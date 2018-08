MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.886

El cura del pueblo no puede creer el tremendo error que ha cometido Isaac y decide hablar con él. "¿Qué más quieres que pase? Has dejado embarazada a la criada de tu prometida sin estar casados y has roto el corazón a Elsa". Don Anselmo hace entender a Isaac que la decisión que ha tomado Elsa es la correcta. Además, le pide que ponga solución al problema y se case con Antolina. ¿Qué decisión tomará Isaac?