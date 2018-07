MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.873

Antolina le preocupa que Isaac se vaya al frente, pero no puede desahogarse con nadie porque está todo el día trabajando. Cuando va a hacer un recado se junta con Marcela y aprovecha para contarle sus preocupaciones. No puede dejar de pensar en Isaac y en que por mucho que le cueste, él ha elegido a Elsa y no a ella.