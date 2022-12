María quiere acabar con su matrimonio

Candela ha recibido las escrituras de su confitería y entiende que tiene que haber sido Tristán. Tristán explica a Candela sus razones para comprar la confitería y aunque ella intenta rechazarla, Gonzalo y Aurora no la dejan.

Francisca visita la confitería en intención de burla al saber que pronto el nuevo propietario abrirá, pero Candela no aclara a Francisca que es ella misma la que va a hacerlo. Francisca sufre un percance en la confitería y Aurora tendrá que curarla.

Alfonso y Emilia no aceptan que Nieves renuncie al bebé por ellos, pero albergan una mínima esperanza. Alfonso decide llevar a Don Diego ante Nieves, provocando el encuentro entre padre e hija. El caballero no está nada receptivo y no pinta nada bien.

Fernando presiona a Francisca, utilizando a María, para que perdone a Cipriano. Finalmente, Cipriano sale libre y Fernando lo espera. Viene para asegurarse de que tendrá la boca cerrada.

Isidro sabe que Millán Astray no puede demorar su partida y espera que se vaya sin encontrarlo, pero parece que no va a ser esa la situación. Tristán intenta aplacar la indignación de Millán Astray, haciendo gala de su pasado como militar.

Mariana empieza a ponerse nerviosa por las miradas del forastero que se registró en el hotel.

Para finalizar, María se enfrenta a Fernando: ha llegado el momento de negociar el final de su matrimonio.