¿Dónde está Inés?

Beltrán, el hijo de Bosco y Amalia no mama y si no se alimenta, enfermará. A pesar de que han contratado a un ama de cría, el niño no termina de alimentarse debidamente. Si no consiguen que el bebe coma pronto, podrá tener problema de desnutrición. Mientras Inés intenta alcanzar la puerta para pedir ayuda, pero se desmaya en el intento. ¿Habrá muerto?

Aurora recibe la nota del examen de enfermería: ya es oficialmente enfermera. En plena celebración por el título, tienen un encontronazo con Francisca.

Severo llama diciendo que las noticias sobre Sol eran infundadas y que a su vuelta del viaje elegirán ama de llaves.

Lucas reconoce ante Conrado que está enamorado de Aurora desde la etapa de Madrid. Aurora recibe una misteriosa invitación de Conrado para ir a cenar, pero la que pensaba iba a ser una cita romántica, termina siendo una tentativa por parte de Conrado para que Aurora elija quedarse con Lucas en vez de con él. Esto incomoda especialmente a Aurora, pues siente que de alguna manera se la están repartiendo.

Nicolás recibe un telegrama con malas noticias.