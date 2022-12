Bosco no cree a Inés y exigirá saber la verdad sobre su malestar

Francisca se sobrepone a la impresión de ver sus cosas por la Quinta, e intenta que Severo afloje la presión pero no lo consigue: él disfruta viéndola hundida.

Francisca se entera de que Mauricio está pagando jornales de su bolsillo y monta en cólera.

Prado entra en la habitación de Sixto; parece que ha sucumbido a sus encantos, pero la chica sólo ha venido a dejarle las cosas claras: ella es una muchacha decente.

Lucas no encuentra solución a su enfermedad. No la tiene. La madre de Inés murió del mismo mal. Inés mientras mima a su niño; está escribiéndole un pequeño libro para que la recuerde cuando ya no esté. Mientras, Bosco le propone hacer una actividad por encima de su nivel físico y ella finge torcerse un tobillo. Bosco sabe que miente y quiere la verdad.

Alfonso se desahoga con Bosco contándole su triste historia de juventud… este hombre está fatal.

Sol viene a darle a Lucas las gracias por la caja de música y tantear si le apetece dar un paseo con ella.