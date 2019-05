Avance semanal 'El secreto de Puente Viejo': Una nueva muerte sacude Puente Viejo

Capítulo 2090: lunes 3 junio

Severo y Raimundo se sinceran. Severo le cuenta su intento de atentar contra el silo de Francisca, motivo por el que sus huellas estaban en los explosivos; no tiene idea quién ha podido usarlos para activarlos en la boda. Raimundo le cree. Le cuenta a Francisca lo averiguado y ésta no quiere creerlo. Más tarde, será Severo quien le cuente a Carmelo lo confesado a Raimundo, confía en que él le haya creído.

La noticia sobre las correrías extramatrimoniales del alcalde de Belmonte se van a publicar. Lola tiene que mentir a Prudencio y darle excusas sobre su ausencia. Prudencio se desahoga con Matías y éste le anima a que declare su amor a Lola; pero este, duda, le siente cercana, pero a veces le rehúye y eso le confunde. Prudencio le da a Lola su paga, pero ésta se lo devuelve; ha decidido liquidar su deuda. Él cree que ella dejará el trabajo, pero Lola termina besándole y ambos sucumben al deseo.

Elsa e Isaac se despiden de sus amigos, se van al hospital. En el hospital el Dr. Zabaleta le cuenta detalles sobre su extraña patología de corazón y de cómo el cirujano cree poder curarla aunque reconoce lo delicado de la intervención. Antolina pide a Marcela que le permita alojarse en la posada, su situación es muy precaria y necesita un lugar para quedarse hasta que decida qué puede hacer. Elsa e Isaac hablan del futuro y de sus miedos la víspera de la operación, no pueden vivir el uno sin el otro.

Francisca ha decidido invitar a casa a Irene y Adela. Raimundo se lo agradece aunque sospecha de que sus intenciones no son buenas. María está contenta con la visita y confía en que Fernando localice pronto al mejor especialista. Adela e Irene le hablan de una silla de ruedas más moderna, Francisca les anima a ir a por ella cuanto antes, aunque por su gesto, pareciera que algo trama. Cita a Mauricio y le da instrucciones para que se cumpla su plan, va a vengarse atacando a Severo y Carmelo donde más les duele.

Capítulo 2091: martes 4 junio

Francisca prepara su venganza. Ha urdido el plan aprovechando el viaje de ambas a la ciudad para comprar la silla de ruedas de María. Mauricio se resiste a cumplir las órdenes. Irene y Adela comentan con sus maridos las atenciones recibidas por Francisca y estos sospechan que algo trama. Raimundo se reúne con Severo y Carmelo para contarles la reacción de su mujer al detallarle las frustradas intenciones de atentar contra el silo de Severo y su nula participación en la bomba.

Marcela siente lástima de Antolina y le permite alojarse en el hotel, aunque Consuelo y Matías creen que es un error y deciden no bajar la guardia y vigilarla. Se llevan a Elsa al quirófano tras una conmovedora despedida de Isaac. Matías y Marcela acuden al consuelo de su amigo para aliviar la espera. En el Hotel, Antolina amaga con ayudar a Consuelo en las tareas, pero ésta no se lo permite y le aclara que no se fía de ella. En hospital, la espera continúa hasta que llega el Dr. Zabaleta a dar noticias.

Prudencio y Lola disfrutan de su primera vez y se deleitan recordando sus primeros roces. Él está feliz pero a Lola se le presiente cierto remordimiento al recordar las exigencias de Francisca.

María comenta con Fernando la visita de Adela e Irene y él se queda pensativo presintiendo alguna maniobra secreta de Francisca. María recibe la visita de D. Berengario y se disculpa por su actitud en su último encuentro, le cuenta que se encuentra animada por las esperanzas de volver a caminar. Francisca y Fernando se miden y tantean; ella duda de las atenciones que éste brinda a su ahijada y él atina espetándole que algo trama contra Severo e intuye que la clave de su venganza está en Adela e Irene.

Capítulo 2092: miércoles 5 junio

El Dr. Zabaleta explica que la operación ha sido un éxito, ahora deben esperar su evolución, es una fase muy delicada, pero Isaac consigue convencerlo para que le permita verla. Matías y Marcela escuchan a su amigo la impresión que ha recibido al ver a Elsa, no quiere moverse de allí. En el colmado Consuelo comenta con Dolores y Antolina el resultado exitoso de la cirugía de Elsa; Antolina simula su alegría.

Francisca aún perpleja por la charla con Fernando recibe a Mauricio que tiene escrúpulos y le cuenta que no puede manipular el coche sabiendo que viaja también Carmelito. Ella se indigna, pero promete urdir plan para que el niño no esté. Raimundo comenta con Matías que lleve a Camelito a La Casona, hay una fiesta infantil. También se preguntan por unas obras que Fernando está haciendo en La Habana, la casa que compró para vivir con su difunta esposa y se hacen cábalas sobre sus planes.

Irene y Adela repasan de víspera los detalles para su viaje. Llega Carmelo y les comenta que ha recibido llamada de Esteban Fraile en la que le amenaza con vengarse por lo publicado. No le da importancia, el de Belmonte estaba borracho. Irene y Adela pasan por La Casona antes de salir para la ciudad y al llegar Francisca consigue que dejen al niño disfrutando de la fiesta organizada sibilinamente. Mauricio se dispone a manipular el coche, pero finalmente confiesa ante Raimundo que no ha podido seguir los planes de Francisca y teme que ésta se entere. En el viaje, Adela e Irene charlan sobre la amabilidad de Francisca cuando observan al chofer angustiado tratando de dominar el coche.

Lola comenta con Marcela su romance con Prudencio y sus temores. Matías pide a Prudencio que tenga paciencia con el préstamo de Isaac, este asegura que no pretende presionarle sabiendo su delicada situación y aprovecha para contarle el dulce momento que vive con Lola.

Capítulo 2093: jueves 6 junio

El coche ha sufrido un accidente y ambas mujeres están tendidas en la carretera. Carmelo y Severo comentan que el alcalde de Belmonte ha desaparecido desde la víspera, lo están buscando y no aparece. Irrumpe Melitón que les da la fatal noticia. Adela ha muerto, Irene ha sido trasladada al médico y Carmelito no aparece. Carmelo está en shock y se planifica la búsqueda del niño hasta que aparece junto a Marcela que lo trae de fiesta de La Casona.

En el salón municipal se prepara el velatorio, y aparece Irene, magullada, pero en pie. Se abraza a Carmelo y éste, quiere detalles que ella no acierta a darle. Mientras, en La Casona, Fernando anima a María contándole detalles sobre especialista, cuando irrumpe Raimundo con la noticia: todos se quedan destrozados. Francisca comenta con Mauricio noticias del velatorio, disfrutando de su éxito y planificando la segunda parte de su venganza. Mauricio está deshecho y Raimundo le interroga sobre lo sucedido, pero Mauricio no tiene respuesta, no sabe qué ha podido pasar, jura que él no manipuló el coche, aunque cree que quizá alguien fue detrás y remató lo que él no pudo.

Mauricio se presenta en la bodega para desfogar sus ansias y casi sorprende los arrumacos de Lola y Prudencio que disimulan como pueden. Prudencio está proponiendo un viaje para visitar a un proveedor y de paso disfrutar de su nueva intimidad cuando irrumpe Consuelo angustiada y les cuenta lo ocurrido en el accidente.

Consuelo da el parte a Matías y Marcela del estado de Elsa, está muy afectada, quiere mucho a la pareja y se preocupa de su bienestar. Matías visita a su amigo que sigue sin moverse de allí a pesar de que Elsa sigue en intensivos. Isaac está angustiado y no hay forma de calmarlo. Marcela trae noticias del accidente, Antolina finge aflicción y aprovecha para ofrecerse a ayudar en lo que sea, pero Marcela se niega.

Capítulo 2094: viernes 7 junio

Antolina pregunta por Elsa e Isaac le da el parte, pero ella no tiene prisa por irse hasta que él le reconoce el error que cometió casándose con ella. Más tarde se presenta Consuelo que le cuenta la muerte de Adela. Marcela se prepara para el funeral y Antolina le comenta lo sola que se siente y los reproches que ha recibido de Isaac en el hospital. Marcela se escandaliza por su atrevimiento y le dice que acepte que Isaac no le pertenece y que adora a Elsa. Matias consigue convencer a Isaac para dar un paseo y justo entonces aparece el Dr. Zabaleta para avisar que traen a Elsa a la habitación. La llegada conmueve a Isaac que rompe en llanto.

Antolina aprovecha para fisgar en la que fue su casa y hacerse con una llave, allí sola, se aprecia su maldad y rencor, pero está a punto de sorprenderle Consuelo.

Raimundo sigue cavilando con Mauricio sobre el accidente y lo difícil que va a resultar que Carmelo y Severo no apunten a Francisca como la inductora principal.

María comenta la tragedia con Francisca y lamenta la pérdida de la maestra, pero termina discutiendo con su madrina porque ésta desprecia a la difunta y le parece que era una advenediza. Fernando da el parte a María sobre velatorio y sobre la tensión vivida, se hace el afectado porque le recuerda su reciente viudez y le confiesa que su compañía le devuelve las ganas de vivir y que está acondicionando La Habana para que pueda vivir allí, si así lo desea.

En el velatorio todos glosan la memoria de la difunta cuando aparecen Raimundo, Fernando y Mauricio, la tensión se palpa; Severo comenta a Raimundo que ese accidente ha sido oportuno y sospecha que Francisca está detrás y aunque éste lo niega rotundamente, el ambiente se carga de reproche. Tras el entierro Severo no quiere dejar solo a Carmelo, pero este le ruega que lo haga, quiere acercarse a charlar con el mecánico del coche, averiguar detalles; disimula frente a su amigo, pero ya sólo, se le intuye la rabia en el gesto. Raimundo se presenta en casa de Severo y le transmite su malestar por las acusaciones vertidas contra su esposa e insiste en que ella no es la responsable.

Lola y Prudencio siguen con su romance, Dolores quiere indagar, esta amoscada e intuye que algo traman.