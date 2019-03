Severo disfrutará humillando a Francisca

Capítulo 1113: lunes 13 julio

Alfonso confiesa a Emilia su frustración y dolor por lo que pasó en el pasado con Severiano, y ella no consigue consolarle.

Aunque la Doña ha quedad con Severo, Carmelo aparece para excusar a su jefe por no poder asistir a la reunión y Francisca tiene que tragar. Más tarde descubrimos que ha sido un plantón premeditado, pues Severo confirma a Carmelo que éste no será el último aplazamiento que imponga a Francisca.

Candela exige a Inés que se sincere. Ella confiesa la realidad de forma cruda: se está muriendo. La chica impone silencio, no quiere que Bosco se entere si no es por su boca. Candela y Rosario ayudan a Inés a disimular. Bosco no detecta lo que sucede a su espalda.

Gracia pasa hambre y aprovecha unas sobras para saciarla, parece que va muy apurada de dinero. Dolores, con la ayuda de Pedro, intenta que Hipólito acepte parlamentar con Gracia. Él se niega.

Sixto finge estar interesado por la conversación de Prado, pero ni la escucha. Matías no puede con él.

Severo y Sol reciben los primeros invitados de las meriendas que quiere organizar éste para integrar a su hermana en el pueblo, con la mala suerte de que él la reconoce. Ella no sabe dónde meterse. Mientras, cuando Francisca y Raimundo salen ya hacia la Quinta, Carmelo vuelve a excusar a Severo.

Capítulo 1114: martes 14 julio

Sol regresa con Lucas después de haber huido de casa; se agobiaba y buscó su compañía para relajarse. Severo tiene una nueva propuesta pero Sol la rechaza. Ni pobres ni ricos. No quiere conocer más gente

Francisca está furiosa. Sabe que Severo está jugando con ella cuando retrasa una vez más su cita, al igual que ella ha hecho tantas veces antes, por otro lado, cuando estaba en la situación de poder. Ante un nuevo desplante de Severo, Francisca se presenta en la Quinta para enfrentarse al Santacruz y una vez allí, ve sus candelabros.

Bosco e Inés llegan a la posada porque se ha desmayado. Mientras, Lucas desespera porque estudia y estudia el caso de Inés sin llegar a ninguna solución.

Hipólito y Gracia hablan al fin. Ella pide perdón. Él no le pide que se marche.

Sixto pide permiso para hablarle de ella a su padre. Ella, emocionada, por supuesto, le dice que sí y cita a Prado para esa noche a puerta cerrada. Prado sueña y Matías intenta ponerle los pies en la tierra: Sixto va a lo que va, nada más.

Capítulo 1115: miércoles 15 julio

Francisca se sobrepone a la impresión de ver sus cosas por la Quinta, e intenta que Severo afloje la presión pero no lo consigue: él disfruta viéndola hundida.

Francisca se entera de que Mauricio está pagando jornales de su bolsillo y monta en cólera.

Prado entra en la habitación de Sixto; parece que ha sucumbido a sus encantos, pero la chica sólo ha venido a dejarle las cosas claras: ella es una muchacha decente.

Lucas no encuentra solución a su enfermedad. No la tiene. La madre de Inés murió del mismo mal. Inés mientras mima a su niño; está escribiéndole un pequeño libro para que la recuerde cuando ya no esté. Mientras, Bosco le propone hacer una actividad por encima de su nivel físico y ella finge torcerse un tobillo. Bosco sabe que miente y quiere la verdad.

Alfonso se desahoga con Bosco contándole su triste historia de juventud… este hombre está fatal.

Sol viene a darle a Lucas las gracias por la caja de música y tantear si le apetece dar un paseo con ella.

Capítulo 1116: jueves 16 julio

Inés le confiesa a Bosco la verdad sobre su enfermedad y él se niega a aceptarlo o incluso, creerle. Después del enfado, le entran unas ganas incontestables de luchar contra la enfermedad como sea.

Raimundo viene a ver al Santacruz y le propone una solución: pagará una parte del total de la derrama con su dinero. Raimundo informa a Francisca de la gestión que ha realizado.

Prado reconoce el final de su relación con Sixto cuando todavía no había ni comenzado.

Severo toma nota de la amistad que va surgiendo entre Lucas y Sol pero la chica se rebela cuando le hablan de sus sentimientos.

Gracia se pone manos a la obra en su nuevo trabajo en la granja de Mariana.

Alfonso y Emilia “firman” unas “paces” amargas… algo pasa en este matrimonio.

Francisca recibe una caja con un regalo que le hace enfurecer.

Capítulo 1117: viernes 17 julio

Lo que ha enviado Severo a Francisca son sus candelabros. Se siente más humillada todavía. Coloca los candelabros en un lugar en el que pueda verlos para no olvidar la humillación.

Parece que Matías ha conseguido que Prado se relaje, al menos hasta que vuelve a ver a Sixto. Emilia se enfrenta a Sixto y le avisa que se acabó rondar a Prado. Más le vale hacerle caso.

Bosco recurre a Severo para intentar encontrar más ayuda para Inés. Él se pone a su disposición. Inés sigue escribiendo anécdotas para Beltrán. Mientras Bosco procura mantener alto el ánimo y la esperanza. Y así, en el Jaral se esfuerzan por retomar la normalidad perdida por la enfermedad cuando de pronto Aurora telefonea.

Pedro hace gestiones para afiliarse al PCE y Dolores recibe una postal de Ramona y Griselda.

Sol está en la casa de comidas, coqueteando con descaro con unos viajeros de paso, y es que parece que la chica está pasando por una muy mala temporada y ha decidido hacerse más daño. Lucas, alertado por Carmelo, sale en su busca. Lucas aparece en la casa de comidas y el coqueteo de Sol, unido a su intervención, provoca una pelea.