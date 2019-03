Puente Viejo despedirá a Mariana

No faltaron besos y abrazos sinceros por parte de la pareja de todos los que allí estaban y Mariana afirma que los va a echar mucho de menos a todos.

Capítulo 1414

Aparece Matías, quien es el que verdaderamente les ha citado: tiene que contar la verdad de lo ocurrido con el camión de dinero y sus hermanos. Aunque inicialmente sorprendidos, todos le felicitan por haber tenido las agallas necesarias para confesar la verdad. Camila y Beatriz también felicitan a Hernando por saber ayudar al chico.

La llamada de Lucas no reporta malas noticias, más bien al contrario, va a recibir la visita de un amigo interesado en los mecanismos de la medicina rural y quiere que Lucas le haga de guía.

Cuando Cristóbal se va, Eulalia y Francisca confirman su “pacto”. Por otro lado, Emilia y Cristóbal empiezan con el reclutamiento de obreros para la textil, y además él le promete proteger a su padre en caso que el levantamiento quiera su cabeza.

La familia Mirañar está buscando un experto que catalogue el cuadro, y además, fantasean con convertir la tienda de Gracia en un museo.

No hay aún noticias de Mariana pues se ha levantado secreto de sumario sobre el caso. Eso es indicativo de que puede haber identificado un culpable del crimen, pero también conlleva la incertidumbre. Mientras que Camila se pone nerviosa al entender que Elías ha regresado.

Por la tarde, Cristóbal no puede ir a la Misa por su padre, y a solas, se encierra en el despacho con Fe. Francisca se enfrenta a Severo en la confitería, está furiosa con él.

Capítulo 1415

Severo contraataca, asegurando a Francisca que es más feliz que nunca, no como ella, amargada y sola.

Hernando matiza que Elías está en Puente Viejo, no en Los Manantiales; y no puede hacerles daño. Elías soborna a un guardia para que lo deje a solas con una visita que está esperando, que no es otra que Camila. Elías confiesa a Camila sus fechorías en la intimidad de la celda, a las que unirá una más: la va a matar.

Camila sigue sintiéndose culpable por el trato que tuvo con Elías: cree que debería hacer un ejercicio de valentía con Hernando, como hizo Matías.

Cristóbal aprieta las tuercas a Fe, sabe que ha sido ella la que ha ido con el cuento a Eulalia de que anda con tratos con Raimundo y Emilia. Mientras Raimundo da un mitin a los parroquianos contra el Intendente, advirtiendo que no es prudente que se vendan a su trabajo; Emilia y Alfonso le reprenden por ello.

Comida de gala en La Casona organizada por Cristóbal que resulta ser de despedida: vienen del psiquiátrico a llevarse a alguien… ¿a quién?

En el terreno político, llegan las noticias que Eulalia estaba esperando tan ávidamente: El golpe ha triunfado definitivamente y Cristóbal está mejor posicionado que nunca.

Carmelo y Mencía hablan del cuadro, no se dan cuenta de que alguien desliza una nota bajo la puerta: se trata de un anónimo inquietante de los fanáticos del Puño de Dios.

Capítulo 1416

Elías está a punto de acabar con Camila, que es salvada en el último instante. Al llegar a casa, Camila oculta el dramático episodio pero Beatriz sospecha por la actitud de ella y ésta acaba confesando.

La tía Eulalia se enfrenta a Cristóbal cuando se entera de que van a llevársela a un psiquiátrico, pero no consigue hacerle entrar en razón y termina saliendo de La Casona entre gritos y juramentos. Cristóbal como si nada, sigue con su vida y exige resultados a Emilia, que alucina cuando se entera de lo sucedido con la tía Eulalia: tiene que andarse con mucho cuidado.

Los hombres de la Quinta acuerdan llevar el asunto del anónimo amenazador a la Justicia y parece que le van a dar el delicado tratamiento que requiere.

El supuesto cuadro de El Greco ha desaparecido de la tienda de Gracia. Al final, Dolores informa que ella descolgó el cuadro y lo ha donado a un convento.

No hay noticias aún de Mariana ni de Nicolás, y Rosario sufre por ello. Don Anselmo y Camila comentan lo triste de la situación cuando Hernando llega con las noticias de la vuelta de Nicolás, sólo, sin su mujer. Lo peor parece confirmarse cuando Nicolás vuelve con la medalla que portaba Mariana.

Emilia quiere que Francisca le cuente qué ha sucedido con Cristóbal y Fe sube a darle aviso de que Emilia espera en el jardín.

Capítulo 1417

Nicolás deja conmocionados a Rosario y Alfonso tras confirmarles que Mariana ha sido asesinada. La tristeza recorre el pueblo por el terrible final de esta queridísima vecina.

Hernando ayuda a Nicolás con el traslado y preparativos del sepelio, y además actúa de puente con los Castañeda y es que parece que ni ante tan triste final son capaces de reconciliarse.

Emilia se excusa ante Garrigues: no irá a trabajar hasta después del entierro. Cristóbal la consuela y Alfonso los ve, haciendo que le pida explicaciones por cómo le miraba él, ¿tiene algo que contarle?. En La Casona se aprovecha la ausencia del maníaco: Francisca baja a la cocina y pide a Fe que le organice una reunión con Mauricio de forma urgente.

Finalmente Francisca no abre su corazón a Emilia, por suerte para ella, ya que Cristóbal anda cerca y vigilante. Así, llegados a un pacto de pantomima, Cristóbal utiliza a Francisca para quedar bien ante Emilia y justifica el internamiento de Eulalia para despejar todas las dudas que puedan surgir respecto a la situación que se vive en La Casona.

Los hombres de Miel Amarga deciden organizarse para no dejar jamás a las mujeres solas ante el peligro que parece anticipar el anónimo recibido. Pero Candela percibe que algo sucede con Severo y le pide que le cuente toda la verdad.

Hernando escucha cómo Camila habla con Beatriz de su visita a Elías, de la que él no sabía nada.

Capítulo 1418

Camila no tiene más remedio que confesar a Hernando los detalles de su visita a Elías.

Emilia no cuenta a Alfonso la verdad sobre Cristóbal y le asegura que lo tiene controlado.

Severo se sincera con Candela y le muestra el anónimo. La confitera encaja mal las amenazas y expone a Severo, Carmelo y Lucas lo que ella teme respecto al anónimo que han recibido: que se cebe el día de la boda como en su día ocurrió con Tristán.

Severo y Candela esperan a Carmelo, que sospecha de un hombre que estaba parado en la puerta. Candela interviene para calmar; no es más que un comercial de productos de pastelería. Se han excedido con las suspicacias, y es que Carmelo trae malas noticias de Leoncio Marquina: se niega a aflojar la presión sobre los Santacruz.

Como habían quedado, Fe confirma a Francisca que ha hablado con Mauricio, aun así Cristóbal no parece ser ajeno del todo. Mauricio acude a la cita con Francisca sin sospechar que va a caer en una trampa de Cristóbal: Fe y el Capataz se encuentran cercados en la casa.

Don Alfredo aparece en Los Manantiales con malas noticias sobre el caso de Elías: se está complicando…