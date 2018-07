Pepa y Tristán tendrán que compartir cama

El notario confirma a Tristán y Pepa lo sucedido. Además, está dispuesto a declarar donde haga falta. Parece que Olmo es quien está definitivamente tras la redacción del último testamento.

Mientras, Juan comparte con Alfonso su inquietud por Mariana, que sigue disimulando. Rosario intenta descubrir qué le pasa a Mariana, pero ésta no suelta prenda.

Tristán y Pepa no encuentran alojamiento en Santa Marta. No hay ni una cama libre. Pepa y Tristán encuentran alojamiento a la desesperada gracias al notario y tendrán que dormir en la misma habitación, la del hijo del notario, que está estudiando fuera. Pepa termina por invitar a Tristán a que duerma con ella en la cama, hace mucho frío, no pasa nada si los dos ponen de su parte para que no signifique nada.

María Cristina y Paquito vuelven a besarse y Paquito ve como Enriqueta los ha pillado en ello.

Entre tanto, Don Anselmo ha recibido la notificación de traslado por el obispado y Francisca promete interceder para que se quede en Puente Viejo. Por su parte, Francisca Montenegro pierde los nervios contra Rosario y Emilia se enfrenta a ella y se marcha, se despide de la Casona.

Olmo visita a Gregoria para hacerle dudar sobre Tristán, Pepa y lo que pasa durante el viaje, consigue sembrar la duda y los celos en la médica.