Lucas decide irse de Puente Viejo

Sinopsis capítulos 1217 - 1220 "El Secreto de Puente Viejo"

El doctor le confiesa a Candela que se marcha del pueblo. Candela le cuenta a Severo que Lucas se va, para que tome cartas en el asunto. Pero Severo no sabe qué hacer para que Lucas no se vaya: no tiene autoridad moral para pedirle nada. Sol se entera y Eliseo, que la ha seguido, lo escucha también. Carmelo le da un consejo: que no deje escapar a Lucas.