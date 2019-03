Fulgencio tratará a Francisca en La Casona

Conrado llega al Jaral y pide ayuda a Aurora para ayudar a un moribundo. No revela que es Gonzalo. Aurora, con la ayuda de Conrado, socorre a Gonzalo. No tienen ni idea de lo que le ha sucedido. Olmo llega a la cueva. Reconoce las voces de Aurora y Conrado y se va. Aurora y Conrado debaten qué hacer con Gonzalo. No pueden dejarlo aquí.

Fernando se entera que Francisca y María planean marcharse a un balneario. Fernando presiona a María y esta explota, poniendo sobre aviso a Fernando de que Gonzalo está vivo.

Rita no consigue convencer a Aníbal para que no viaje a Munia. Isidro sigue desconfiando y reconoce ante Rita que sospecha que Aníbal ha tenido algo que ver con la desaparición de la tía.

Fulgencio se presenta en la Casona tras haberse “encargado” de Jesusa pero sin decir nada a nadie. Tratará a Francisca aquí.

Los Mirañar fantasean con ser Reyes con algunos de nuestros personajes actuando como vasallos.

Aurora confiesa a María que se ha encontrado a Gonzalo moribundo. Las dos piensan en Fernando como responsable. Conrado está atendiendo a Gonzalo cuando éste recupera la consciencia para darle las gracias.