Elías quiere dar a Hernando por muerto

Hernando no quiere contarle a Matías lo que ocurrió en Cerceda porque no quiere perjudicar a gente que es muy importante para él… Matías le informa de los problemas empresariales y Hernando entiende que tiene que hacer algo para agilizar los procesos empresariales. Así, Camila encuentra un documento que la autoriza a hacer gestiones en nombre de Hernando.

Severo se ofrece para echar una mano con las vacunas y no admite un no por respuesta, algo que Lucas acepta de muy buen grado. A la Quinta llama una mujer preguntando por Sol, pero de momento, al no encontrarla en casa, no da más detalles de cómo contactar con ella ni de su identidad.

Ramiro intenta escaquearse de participar en el desfile de maniquíes, pero no lo consigue.

Mauricio informa acerca de las indagaciones de Puri en la Quinta: esperan que les llegue hoy un sobre importante. Lo que no sabe Mauricio que Puri ha caído en la trampa de Carmelo, quien ha inventado esos documentos para descubrir a la empleada infiltrada. Al final, cae en la trampa que le han tendido Severo y Carmelo.

Emilia consigue parar la amenaza que se cierne sobre Alfonso y Ramiro, pero para ello, promete aliarse con él sin reservas; difícil pacto. Así, el intendente planea ir ya a por doña Francisca, para lo que necesita a Emilia dentro de la Casona.