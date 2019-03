Elías se da cuenta de que Camila es especial

Capítulo 1273

Camila se prepara para su noche de bodas pero para sorpresa de la mujer, Hernando se niega a consumar el matrimonio. Camila queda bastante impresionada con que la frialdad de su marido llegue a tal extremo, y así lo cuenta por carta a un amiga que ha dejado atrás.

Raimundo hace un discurso en público por la justicia social y contra la opresión: los ánimos están muy caldeados, pero todos aplauden a Raimundo tras su discurso y ni lo detienen ni sucede nada malo.

Carmelo se encuentra con Sol llorando en el salón, desconcertada y dolida por Lucas. Sol arrincona a Lucas y lo presiona hasta conseguir que se disponga a contarle la verdad: tiene miedo a la boda.

Alfonso convence a Emilia de que le acompañe a una escapada romántica que ha preparado para ella.

Capítulo 1274

Lucas confiesa que tiene miedo de que lo deje plantado ante el altar tal y como en su día hizo Aurora. Sol, enternecida, jura que jamás haría eso.

Ramiro empieza a interesarse por Rafaela. Emilia y Alfonso se van de viaje romántico mientras los demás prometen encargarse bien del negocio.

Hernando deja claro que esto es un acuerdo, no un matrimonio y no habrá nada más entre ellos que casta convivencia. La hermosa Camila no está a gusto con el rechazo de su marido pero, ¿qué puede hacer?

Mariana y Gracias compran la tienda y por fin pueden soñar de verdad con poner su negocio en marcha.

Francisca quiere conseguir información sobre las bodas de la Quinta, para ello utiliza a Don Berengario y lo comprará a través de un importante donativo para la Iglesia. En la Quinta reciben un regalo adelantado de bodas por parte de Francisca. Los Santacruz no lo quieren abrir por miedo a qué contendrá dentro.

Capítulo 1275

Hernando tiene una discusión con Camila porque no le gusta que vaya al pueblo y se relacione con los demás. La mujer le propone que espere sentado a que ella le cuente todo lo que hace, mucho menos espere que le pida permiso. Hernando, frustrado, se presenta a deshoras en La Casona para exigirle a Francisca que deje en paz a su mujer.

Francisca habla con un arcipreste para arruinar la boda de los Santacruz, mientras en la Quinta Carmelo oculta el regalo de Francisca. Además, malas noticias en la Quinta: se han secado los acuíferos.

Matías descubre en una valija que Raimundo había traído consigo días antes unas placas que permiten hacer falsificaciones. El chico no puede creerse que su abuelo esté metido en asuntos de tanta enjundia. Mientras, Francisca está “protegiendo” a Raimundo en la sombra.

Camila empieza a cartearse con una amiga misteriosa contándole su nueva vida en Puente Viejo.

Capítulo 1276

Camila descubre que Beatriz tiene pesadillas, parece ser están relacionadas con su traumático pasado. La mujer se propone indagar sobre ellas, más ahora que parece que la niña y ella están cogiendo confianza. Además, tiene lugar la primera comida en familia, que Camila piensa instituir como costumbre casi obligatoria.

Beatriz se espanta cuando Camila le propone bajar juntas al pueblo.

Raimundo le cuenta a Matías que está ayudando a los sindicalistas porque están luchando por una sociedad más justa. Asombra a su nieto con su discurso que quiere ser sindicalista y empieza a darle material de lectura, quizás Matías siga sus pasos.

Severo y Carmelo comprueban que los acuíferos de sus tierras están secos, y el origen del problema de los acuíferos es Hernando Dos Casas; parece que ya ha empezado a actuar.

Mauricio informa a Francisca de que algo está pasando en Miel Amarga, pero no sabe el qué.

Mariana y Gracia entran por primera vez al local en el que montarán su tienda.

Capítulo 1277

Matías lee los libros que Raimundo le ha dado, recibiendo el alabo de Rafaela, quien muestra una ideología cercana a la de Raimundo. Por otra parte, a Rosario no le gusta que Ramiro y Rafaela se relacionen: ¿qué oculta la nueva tabernera?

Severo se enfrenta con Hernando para que devuelva el agua a Miel Amarga, pero no consigue nada, él está en todo su derecho a cerrar los grifos que precise, y si con ello perjudica a los Santacruz, mejor.

Francisca presiona al arcipreste para amañar las bodas de la Quinta; quiere echarlas a perder cueste lo que cueste, sin ningún disimulo.