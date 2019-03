¿Le contará Mauricio a Francisca el encuentro de Bosco e Inés?

Sara confiesa a Aurora que ha perdido la fe en Lucas: se ha enamorado de otro y va a romper con él. Aurora comprueba como para Lucas lo primero es la Medicina, tal y como Sara le ha explicado.

Todavía andan preocupados por Mariana, que admite tener algo pendiente todavía. Acude a la Casona a abordar a Francisca, parece dispuesta a vengarse.

María confiesa a sus padres lo sucedido con el modisto. No se le pasa la incomodidad de Gonzalo. Gonzalo y María hablan sobre la oferta del modisto de París… María tranquiliza a Gonzalo. Le asegura que no se irá a ninguna parte y que no supone un sacrificio.

Rosario se hace querer por los habitantes de la pensión en la que vive Aurora. Prepara algo a espaldas de ella: con la complicidad de Lucas, consigue encontrarse con la doctora Casas.

A Pedro le preocupan las consecuencias de la mezcla de huesos pero Dolores le da una solución sin querer. Pedro explica a Hipólito que necesita culpar a otro de la mezcla de huesos: empiezan a trazar su plan.

Matías, el pequeño de los quincalleros, se ofrece para limpiar las mesas y las sillas de la terraza de Alfonso, que no puede negarse y las deja como nuevas.

Francisca ha enviado la carta a Raimundo.