Camila, la mujer de Hernando, llega a Puente Viejo

Capítulo 1268: lunes 22 febrero

Rosario deja a Rafaela en la casa de comidas a cargo de Emilia. Pronto Rafaela empieza a entrever que se siente atraída por Ramiro.

Hernando sigue sin mostrar ninguna emoción, incluso aunque su esposa haya podido morir en el naufragio. Lo que el dueño de los Manantiales planea es cambiar las canalizaciones, lo que dejaría a las tierras de la Quinta sin agua. Ellos dejaron morir a sus amigos, él dejará morir sus tierras.

Hipólito y Onésimo preparan la fiesta de inauguración del alumbrado público. ¡Llega la luz a a la plaza del pueblo!

Mauricio también se acuerda de la familia de Rafaela, parece que era buena gente del pueblo y estoy empieza a romper las reticencias de Emilia para contratar a nadie, además ve cómo la chica puede sentirse atraída por Ramiro.

Capítulo 1269: martes 23 febrero (5º aniversario de la serie)

Llegan buenas noticias a los Manantiales: Camila está viva y viene de camino a Puente Viejo. El alivio que siente Beatriz es indescriptible, quien desde que ha conocido que Hernando tiene esposa, soñaba con tener una compañía más grata que la de su tutor.

Por fin, en la plaza del pueblo, se encienden las primeras farolas eléctricas con una bonita fiesta de inauguración de la luz eléctrica en Puente Viejo.

Vuelve el cazatalentos que escuchó cantar a Prado para insistir en ofrecerle una formación equiparable a su talento y la chica acepta ir a Madrid, pero tiene que partir mañana mismo.

Capítulo 1270: miércoles 24 febrero

Prado y Matías se despiden jurando que mantendrán su relación en la distancia, se escribirán cada día, el chico queda entero para que Prado se vaya todo lo contenta posible a Madrid buscando para ser una estrella.

Hernando decide seguir adelante con la recanalización del agua, no le importa dejar sin recursos a los Santacruz, es más, para él es fundamental que el plan duela lo máximo posible.

Mientras en la Quinta, ajenos a los planes de Hernando, Severo le pide matrimonio a Candela. Ahora que ha pasado toda esa pesadilla que Eliseo supuso para su hermana, quiere disfrutar de la vida con ella como se merecen.

Camila llega por fin a los Manantiales y, creyendo que es su marido, se abraza a Elías ante la perplejidad de él mismo y Beatriz. ¿Es que no se conocen marido y mujer?

Capítulo 1271: jueves 25 febrero

Elías le hace ver a Camila que se ha equivocado: él no es Hernando. Camila se disculpa, no conoce a Hernando ya que se casaron por poderes. Al conócelo por fin, Camila siente la frialdad que su marido ha impuesto entre ellos, incluso le prohíbe entrar a su despacho. No es lo mismo con la niña, así Camila y Beatriz empiezan a estrechar lazos.

Raimundo vuelve al mundo de las protestas políticas y de los sindicatos, no puede quedarse de brazos cruzados ante los desmanes.

Emilia siente no poder contratar a Rafaela, ahora mismo no necesitan a nadie y Rafaela conoce a Francisca Montenegro, motivo suficiente para pensar que vuelve a ser un caballo de Troya puesto por la Doña y terminar de desconfiar.

Francisca se entera del compromiso matrimonial de Severo y Candela, cosa que la enfurece.

Camila indaga en la distante y extraña relación que hay entre Hernando y Beatriz, de momento la mujer saca pocas cosas en claro…

Capítulo 1272: viernes 26 febrero

Los Castañeda se preocupan por los extraños movimientos que últimamente está haciendo Raimundo. Especialmente Matías, que ve cómo su abuelo reacciona muy exaltado ante una maleta que dice no contener nada especial pero que el chico intuye que no es así.

Raimundo, que sabe que está siendo vigilado por las autoridades, da un discurso…

Asaltan a la moza de la casa de comidas por la que Rafaela no podía ser contrata y los Castañeda terminan cediendo con ella… ¿Casualidad?

Hernando se excusa en sus obligaciones para ausentarse y a Camila sólo le queda asumirlo, que no ha tenido ni un momento de intimidad con su recién estrenado esposo. Doña Francisca sí baja a conocer a Camila, la mujer de su enemigo.

Por otro lado Camila empieza a hacerse con el entorno y se interesa por el laboratorio y el trabajo de Elías, además de por la desgracia de los Mella.

Las dos parejas cuentan con Carmelo para ayudarles a organizar la doble boda, aunque Lucas sigue raro. Carmelo ha acompañado a Lucas a escoger traje pero éste no se ha decidido lo que hace que Sol se preocupe más.

Nicolás encuentra un comprador para la granja, no necesitarán que nadie les preste dinero.