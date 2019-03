Bosco quiere conocer al ama de cría

Capítulo 1010: lunes 16 febrero

Amalia no mata a Inés con sus propias manos, pero le deja los medios para que se suicide. Pero en La Casona, el niño empeora y Francisca quiere que Amalia traiga a Inés como ama de cría, pues es el único medio que de momento se le ocurre para salvarlo.

Mariana sigue molesta por la reacción de Nicolás cuando su familia vino a darle la bienvenida, y él se escuda en motivos laborales. Aun así, pide disculpas a la familia por su áspero comportamiento.

En la Quinta Miel Amarga necesitan ya un Ama de llaves, Sabina, la mujer a la que esperaban se aproxima para hacer la entrevista donde demuestra estar sobradamente preparada para el puesto.

Pedro está molesto, se ha enterado de que le han ofrecido el viaje a la India porque nadie más quería ir. Muchos se han reunido para despedir al Alcalde y desearle lo mejor.

Aurora y Conrado discuten porque la chica no quiere que vayan juntos a visitar a David, pero en el fondo, hay algo más que esa excusa y parece más una reacción a la convivencia juntos. Al final sí acuden juntos a visitar al niño y el reencuentro es feliz. Una vez allí, Manuela le pide a Conrado que la ayude a deshacerse de Alicia.

Raimundo recibe un paquete de Francisca.

Capítulo 1011: martes 17 febrero

Amalia sale a buscar urgentemente a Inés pues sabe que puede estar a punto de atentar contra su vida, pero la chica llega a tiempo para proponerle que les ayude, pues el niño está en serio peligro de morir por desnutrición. Inés, sensible a exponer la vida del hijo de Bosco, su amor, decide aceptar la propuesta. Cuando Amelia le entrega al niño, éste por fin se coge a su pecho; parece que hay esperanza para el bebé.

Conrado se compromete a tratar de disuadir a Alicia para que deje en paz a David. Aurora pilla in fraganti a Conrado intentando sonsacar a Dolores sobre el paradero de Alicia y parece muy molesta por ello.

La sospecha se ha instalado en el matrimonio de Mariana y Nicolás. La sospecha se hace realidad cuando la madre de Nicolás se presenta repentinamente en casa. Mariana no sale de su asombro.

Raimundo se ha quedado desconcertado tras recibir el paquete de Francisca.

Sabina parece seguir dando muestras de su buen hacer y Severo parece satisfecho con su incorporación, no así Carmelo, que se muestra suspicaz.

Capítulo 1012: miércoles 18 febrero

Francisca visita a Inés en la casa y la convence para que les ayude con Beltrán. Las chica pone condiciones, entre ellas, no tener que verse con Bosco en ningún momento ni que él sepa de su existencia. Así, Inés se despide de la tumba de su hija, dispuesta a asumir el puesto de ama de cría del hijo de Amalia.

Bosco, al ver a su hijo mejor, se pregunta el origen de su mejora, pero Amalia le miente. Francisca pone sus condiciones a Inés, pero ésta no las acepta sin más: ella también tiene las suyas.

La presencia de Sabina hace que Carmelo no se centre, y eso que lo hace todo bien y esto parece molestar al chico.

La madre de Nicolás no sabía nada de Mariana y comprende que a ella la tiene engañada. La sorpresa pasa a estupor al ver todo lo que su marido le ha escondido. Nicolás se retrasa y doña Fuensanta se marcha avisando que mañana volverá para ver a su hijo. Cuando Nicolás vuelve a casa se encuentra con su mujer profundamente dolida esperando una explicación que en realidad no tiene.

Aurora viene a visitar a Conrado y le pone sobre la pista de Alicia, pese a que cree que es un error. Conrado encuentra a Alicia de paseo con unas monjas y ésta no parece muy contenta de volver a verlo.

Francisca pregunta a Mauricio por el paquete que dejó a Raimundo pues esperaba alguna reacción por su parte, pero no la ha habido.

Capítulo 1013: jueves 19 febrero

Inés consigue imponer sus condiciones y Francisca y Amalia no tienen otro remedio que aceptarlas: el trabajo será remunerado y cuando termine le dejarán marchar sus cortapisas. Una noche de tormenta hace que Inés tenga que trasladarse a La Casona para da pecho al bebé, allí, el reencuentro con Fe será toda una sorpresa.

Alicia se queda a solas con Conrado y le explica que sólo alberga buenas intenciones hacia su hijo. Cuando éste le relata las buenas intenciones de su ex prometida, Aurora no puede contener su rabia, no puede entender que, otra vez, se deje embaucar tan fácilmente.

Mariana no acepta las explicaciones de un sorprendido Nicolás y termina marchándose a casa de su hermano, profundamente herida. Nicolás pide a Alfonso y Emilia que le dejen hablar con Mariana para pedirle una oportunidad que ella no le quiere dar.

Doña Fuensanta, la madre de Nicolás, vuelve y termina pidiéndole a su hijo un encuentro para conocer mejor a Mariana.

Carmelo se entera que Sabina ha despedido un lacayo y monta en cólera exigiéndole que rectifique. Sabina no rectifica y Carmelo pide a Severo que intervenga poniendo orden, pues cree que ella no tiene derecho a despedir a nadie; él decide escucharla primero.

Emilia vigila a Raimundo que redacta una nota, supone, para devolver el regalo a Francisca.

Inés oye un ruido fuera de la casa. ¡Alguien la acecha desde el exterior!

Capítulo 1014: viernes 20 febrero

Quien está fuera de la caseta de Inés es Fe, que rompe la prohibición de la señora de reencontrarse con su amiga.

Sabina demuestra ante Severo y Carmelo que obró de forma acertada al despedir al lacayo. Severo intenta, sin éxito, limar asperezas entre ambos.

Nicolás no puede evitar el encuentro con su madre pero previene a Mariana: Fuensanta es “peligrosa”. Doña Fuensanta llega a la granja y Mariana intenta ser amable, pero esto no pinta bien, pues la sinceridad de doña Fuensanta roza la crueldad y deja claro a Mariana que es poco para su hijo.

Conrado reconoce ante Candela que Lucas es mejor partido que él para Aurora, no puede evitar sentirse desasosegado por estar perdiendo a la chica. A la par, Lucas también reconoce que Conrado es mejor partido que él para Aurora. Para terminar de liarlo, Alicia se presenta ante Aurora porque cree que le debe una explicación.