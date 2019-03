Bosco pedirá a Severo que ponga fin a la venganza con Francisca

Capítulo 1148: lunes 31 agosto

Ante la parálisis mental que sufre Lucas en plena operación, Sol le ayuda a que venza sus miedos y acabe la operación con normalidad. La operación ha finalizado con aparente éxito y Sol quiere saber la causa del bloqueo de Lucas, pero de momento no consigue sacarle una respuesta.

Arsenio sigue malmetiendo maquiavélicamente para minar la relación entre Carmelo y Severo cuyas conversaciones acaban terminando últimamente siempre en discusión.

Bosco vuelve al Jaral algo recuperado y con buen pronóstico. Para sorpresa de todos, Bosco pide ver a doña Francisca.

Lucas sufre un momento de ira con Sol mostrando una debilidad desconocida en él hasta ahora.

Capítulo 1149: martes 1 septiembre

Bosco insiste en su petición de ver a doña Francisca y así recibe ilusionada el mensaje solicitando su presencia en El Jaral. Cuando acude, Bosco agradece a su abuela lo que ha hecho por él, y la reconciliación incluye un borrón y cuenta nueva para ambos. El primero en poner el grito en el cielo por este movimiento es Severo, a quien le molesta que Bosco haya propiciado la presencia de doña Francisca en El Jaral.

Emilia pone en marcha sus planes de reconquista y anuncia a Alfonso que hoy se ausentará de la Casa de Comidas.

Severo confiesa a Candela la causa de las malas sensaciones que le transmite la presencia de Arsenio.

Francisca quiere agradecer a Lucas todo lo que ha hecho por Bosco, y aún éste sigue muy callado desde la operación. EN el otro extremo se encuentra la doña, que tras encuentro con Bosco, comienza a atisbar la luz al final del túnel.

Pese a sus diferencias, Severo comparte con Carmelo sus intenciones con respecto a Francisca.

Capítulo 1150: miércoles 2 septiembre

Emilia se prepara para la cena sorpresa que ha organizado para Alfonso mientras Mariana y Prado se afanan en ayudarla. Todo está listo para dar la sorpresa a Alfonso, pero éste no parece estar por la labor, quien no sólo no aprecia el esfuerzo sino que se va con su hermano.

Severo y Carmelo se encuentran en la plaza y terminan discutiendo delante de todo el mundo.

Ramiro reacciona a la defensiva cuando Matías propone ir al cine fuera de Puente Viejo y el chico no entiendo por qué…

Francisca visita a Bosco y tiene un detalle con Beltrán cuando se cruza por casualidad con Candela. Rosario y Candela intentan juntas que Bosco recapacite respecto a Francisca, pero no lo consiguen. Pero cuando la doña vuelve a casa, unos funcionarios vuelven dispuestos a echarla de allí. Raimundo aparece para impedirlo.

Francisca viene a la plaza a reunirse con Hortensia, la mujer que ha venido a hacer el catastro, y Emilia descubre que Alfonso está con ella. A Emilia no le gusta la forma en que Alfonso se comporta con Hortensia aun siendo sólo una intuición.

Sol viene a visitar a Lucas y lo presiona hasta que no tiene más remedio que contarle la verdad.

Capítulo 1151: jueves 3 septiembre

Raimundo afirma tener una solución al problema de Francisca y va al juzgado a hacerse cargo. Raimundo vuelve del juzgado y confiesa a Francisca que no tiene dinero, pero sí una sorpresa; dentro de una vasija, su marido trae un tesoro digno de un Rey.

Lucas explica a Sol qué le sucedió en el pasado que justifica lo que aconteció durante la operación. Sol intenta consolar a Lucas y quietarle la idea de que es el culpable de lo que sucedió en el hospital aquel fin de año.

Severo agradece a Candela sus consejos y su amistad y teme no ser capaz de arreglarse con Carmelo. Severo no consigue arreglarse con Carmelo y Arsenio es testigo del desencuentro desde el vestíbulo.

Bosco declara que considera familia a Rosario y Candela y ésta niega tener una relación con Severo.

La forma en que Alfonso atiende a Hortensia inquieta a Emilia, pero tras ver su trato profesional con Francisca admite que puede estar equivocada y que no hay tal actitud sospechosa por su parte, al menos, de momento eso es lo que parece.

Capítulo 1152: viernes 4 septiembre

Raimundo se niega a explicar de dónde ha sacado las joyas que solucionarán el embargo. Francisca registra la chaqueta de Raimundo buscando respuesta y la cazan con las manos en la masa.

Arsenio propone a Carmelo que le acompañe a Correos y éste prefiere ir con él en lugar de con Severo a otra gestión a la que debía acompañarle.

Matías y Prado disfrutan de unas horas de asueto gracias a Ramiro. Son felices y están enamorados.

Bosco pide a Severo que dé una tregua a su abuela. Su petición deja fuera de juego a su amigo quien da vueltas a lo que le ha pedido. Por otro lado, sigue sin poder ver a Arsenio y le hace una oferta para que se marche pronto. Arsenio encuentra en el despacho un documento con el saldo de la cuenta de Carmelo u alucina con la cifra.

Emilia sigue observando a Hortensia y Alfonso, y pese a sus buenos propósitos, sigue desconfiando.