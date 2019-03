Bosco creerá a Inés

Capítulo 1083: lunes 1 junio

Fe les explica que ha sacado el nombre de un sobre que Francisca guardaba con un papel en mil pedazos donde figura el médico de toda la vida de Amalia. Aurora encarga a Lucas que lo localice.

Bosco confiesa a Aurora que se plantea irse a Madrid inmediatamente por la mala suerte que está teniendo en el pueblo. Ante tal premura, ella sólo puede contarle la verdad.

Mauricio explica a Francisca que han fallado con el sabotaje. Severo y Carmelo se han librado del atentado que había planeado para acabar con ellos. Mientras, ellos dos ya están en Valencia y cuentan con un inspector que le ayudará en lo que necesiten.

Severo expresa ante Carmelo sus sospechas de que la mano de Francisca está tras todo lo sucedido. Así, empieza a urdir su venganza cuando el inspector vuelve de buscar a Sol por el resto de cementerios y con igual suerte.

Don Anselmo riñe a Dolores por haber empujado a Hipólito al pecado con Gracia y le exige que lo arregle. Así, Dolores hace llamar a Gracia y la despide sin tomar en cuenta las protestas de la chica.

Matías va presentando a Prado y Mariana confiesa a Nicolás que la chica le recuerda a su hermano Ramiro. Prado tiene una medalla idéntica a la que poseen los miembros de la familia Castañeda.

Capítulo 1084: martes 2 junio

Harto de tantas mentiras, Bosco reacciona a la defensiva. Aurora, en el fondo, lo entiende.

Inés espera una visita con tensión. No sabe quién puede ser. ¡Es Bosco!

Como no han encontrado la tumba de Sol solo se les ocurre que tienen que hablar con el doctor que certificó su muerte. El médico se pone nervioso cuando le abordan. Elude dar información y se escabulle. El inspector y Severo se van para que Carmelo pueda hablar con el médico, "a solas y con calma". Resulta que Sol puede estar viva…

Francisca paga la ropa con la que ha ordenado renovar su vestuario, en un alarde de dispendio, con un talón y exige rapidez y calidad. Un poco más tarde, recibe una llamada incómoda. La mujer le confirma al capataz que ella ha tenido que ver con el asunto de la desaparición de Sol.

Dolores se enfada al descubrir que Gracia no se ha ido del pueblo. Decide comprarle todos los encajes para precipitar su marcha, pero ni por esas lo consigue.

Capítulo 1085: miércoles 3 junio

Bosco e Inés por fin se dicen toda la verdad: se creen, se siguen queriendo. Pero lo primero, conociendo a Amalia, es poner a salvo a Beltrán. A esto se le suma que por fin Lucas consigue localizar al doctor y está dispuesto a venir a Puente Viejo a decir la verdad. Bosco se disculpa con su hermana, la situación es tan difícil que le ha tenido ciego.

Amalia, al saberse descubierta, promete que jamás nadie volverá a sonreír en El Jaral.

Severo intenta asimilar la noticia: ¡Sol vive! Ahora tiene claro que Francisca está tras todo esto. Teniendo la dirección, Carmelo sugiere a Severo que le permita ir él primero a investigar. Cuando vuelve, Carmelo confiesa que la información que tiene indica que Solo trabaja en una casa de citas. Es allí donde Severo la encuentra por fin, ella afirma llamarse Sol.

Raimundo quiere poner freno a los cambios de Francisca pero ella insiste en vivir a lo grande.

Gracia paga lo que debe y se despide, al borde del llanto. Gracia no tiene valor para despedirse de Hipólito. El cura se da cuenta de que en verdad se quieren.

Prado cobra su primer sueldo y paga sus deudas. Alfonso le cuenta la historia de su hermano.

Capítulo 1086: jueves 4 junio

Severo se presenta a Sol como su hermano y ésta le rechaza, no quiere saber nada de él. Severo no da su brazo a torcer y pide a Sol una oportunidad para explicarse.

Amalia intenta descubrir qué sabe Bosco de la búsqueda y localización del doctor López-Parra; parece que Aurora espera a alguien importante, que no es otro que el doctor que ha llegado al pueblo. Allí, el doctor les cuenta la verdad sobre Amalia, es imposible que nunca haya podido concebir.

Gracia ha iniciado su partida, pero de pronto se queda indecisa. Decide volver, ella no se va a ningún lado.

La visita de Candela y don Anselmo reconforta a una Inés que parece extrañamente sosegada.

Francisca recibe confirmación de asistentes a su fiesta pero le preocupa el fiasco con Severo. Y no hierra, porque Severo es informado de que Francisca va a pagar ya mismo por sus actos. Para empezar, un cheque emitido por doña Francisca es devuelto por los bancos.

Amalia ha sonsacado a Prado todo lo que traman su marido y la hermana, así, cuando la chica comenta su “inocente” charla con Amalia, éstos salen disparados hacia El Jaral donde Amalia se dispone a apuñalar a Beltrán

Capítulo 1087: viernes 5 junio

Bosco protege a Beltrán con su cuerpo, y las mujeres justo entran a tiempo de impedir su muerte. Pedro y la Guardia Civil se llevan a Amalia detenida, pero Bosco está gravemente herido. Lucas y Aurora, con la ayuda del doctor López-Parra, se disponen a operar a Bosco.

Francisca enfurece con la modista y el sastre que han venido con el cheque denegado y los despide fulminantemente. Francisca no encuentra explicación a lo sucedido y el director del banco no se le pone al teléfono. Raimundo y Francisca quieren creer que el impago es un error, pero comprueban que no es así.

Dolores acusa a Pedro de no actuar contra Gracia, y la llegada de Ramona supone un nuevo fastidio. Por si Dolores tenía poco con Gracia y la vuelta de Ramona, Griselda, la que fue novia de Mauricio, aparece también en el pueblo.

Sol aparece por fin en el hotel. Carmelo deja solos a Severo y Sol para que hablen con intimidad. Severo ofrece a Sol compartir su vida con él. La respuesta de Sol no es la que esperaba.

Inés ve horrorizada que Amalia ingresa en la misma celda “por haber matado a Bosco”.