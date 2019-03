Bernarda trama algo contra Aurora

Inés no niega todo y es más, le duele que desconfíe así de ella, no entiende que le pida semejantes explicaciones y se planta en su dignidad. No es la respuesta que Bosco esperaba y la repudia para siempre.

Gonzalo se ve con Francisca. Ella niega poder ayudarle y, además, le desea un final trágico, algo que deja a Gonzalo muy tocado, no se esperaba semejante crueldad por parte de su abuela. Gonzalo escribe una carta, afectado por lo sucedido.

Ramona consigue que Rosario la invite a cenar alabando el recuerdo de su mano para la cocina. Quintina explica a Hipólito la habilidad que ha detectado en Ramona para dar sablazos. A Dolores no le hace gracia que Ramona y Pedro tengan contacto y lo evita por todos los medios.

Matías está muy agradecido a Alfonso y Emilia.

Bernarda pide que le preparen un picnic. Nicolás se ha cortado en el antebrazo. Es una herida fea. Aurora no aparece y deciden trasladarlo. Aurora, ajena a lo que sucede en el dispensario, se ha encontrado con Bernarda en el campo. Esta le echa algo en la bebida… Aurora regresa al dispensario y se encuentra con las miradas reprobatorias de Pedro y Conrado.

Amalia sufre un desmayo y Bosco es llamado de urgencia. El chico aparece corriendo afectado por lo que le pueda pasar a su amiga.