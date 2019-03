Capítulo 1341: lunes 6 junio

Cristóbal no se muestra demasiado molesto con Emilia por haber estado husmeando en sus papeles y le pide silencio para que su misión no trascienda antes de tiempo. Mientras, Francisca no se quita de la cabeza el interés de Cristóbal por el libro favorito de Salvador Castro, su marido fallecido.

Sol se va a hacerse un chequeo y Candela sigue sin recuperarse completamente.

Matías está nervioso ante la perspectiva de trabajar con Hernando, pero a medida que se relaja, su relación con él va cambiando ligeramente.

Un comentario de Rogelia pone la mosca tras la oreja a Hernando sobre el viaje de Elías. Pero éste regresa e inventa una historia sobre su falso viaje a Galicia y explica cómo funciona la empresa de su amigo. Pero cuando anochece, Elías va a contarle a Camila qué es eso tan grave que ha descubierto sobre Hernando.

Raimundo se presenta en La Casona para pedir explicaciones por las continuas visitas del Intendente, ella jura que está profundamente descolocada con la actitud de Cristóbal, y no le falta razón, pues en paralelo él le explica a Emilia que su labor en Puente Viejo es defenestrar a Francisca Montenegro.

Capítulo 1342: martes 7 junio

Elías explica a Camila que Hernando puede estar mezclado en un asesinato, el de su mujer, cuyo cadáver encontró en el pozo de la casa, cuando éste aparece en la habitación; está a punto de pillar a Elías en la habitación de su mujer.

Hernando parece no fiarse de la versión de viaje que ofrece el químico y encarga a Rogelia que le consiga una copia del telegrama que recibió Elías. Mientras, éste pone al tanto a Camila de lo último que ha descubierto: Beatriz es hija de Hernando.

Cristóbal chantajea a Emilia para que se comprometa a acabar con Francisca dejando caer que si lo hace, nadie de su familia se verá bajo el peso de la justicia. Mientras, el Intendente vuelve a casa de la Doña, donde devuelve un libro idéntico al que se llevó excusándose en que lo ha estropeado.

Alfonso y Raimundo extrañan el cambio de actitud de Emilia respecto a Cristóbal Garrigues, a quien ahora parece querer que dejen tranquilo.

Francisca no va a dejar que Severo se eche atrás y dispone darle un empujón con la ayuda del capataz: quiere que se encuentre con Hernando. En el encontronazo entre Severo y Hernando, estos reiteran sus amenazas.

Hipólito acepta tocar en la Casa de Comidas, Alfonso le propone que empiece inmediatamente.

Lucas y Sol vuelven del chequeo. El doctor sigue estando preocupado y con razón, al menos eso dicen los análisis: nunca podrá tener hijos.

Capítulo 1343: miércoles 8 junio

Elías confirma a Camila que Beatriz es la hija de Hernando y tantean la posibilidad de que haya matado al hermano de la chica, aquel al que ve atado en sueños durante el incendio. A la par, Rogelia confirma a Hernando que Elías le está engañando, el telegrama que recibió de Galicia era falso. Lo que más le duele a Hernando es la confirmación de que Camila es cómplice, pues fue ella quien se lo entregó a Elías.

Sol y Lucas encajan como pueden la terrible noticia de que no podrá tener hijos en el futuro. Carmelo y Candela reprochan a Severo su enfrentamiento cuando aparece Sol para decirles que no podrá tener hijos.

El primer concierto de Hipólito es un éxito. Su música alegra los corazones de todos.

Raimundo se pregunta por qué su hija habrá cambiado de actitud respecto al intendente mientras Emilia habla con él de los episodios más oscuros en el pasado de Francisca. Alfonso sabe que Emilia se trae entre manos algo con el Intendente y le pide explicaciones.

Rogelia trae una carta para Beatriz de Prado, quien dice no querer saber nada más de Matías, lo suyo se acabó.

Gracia confiesa a Dolores que se siente sola en la tienda ahora que Mariana no está.

Francisca recibe la visita de Severo quien llega para comunicarle que se tomará la justicia por su mano con respecto a Hernando. Mientras el de la Quinta, oculta a su familia sus planes respecto a Severo.

Capítulo 1344: jueves 9 junio

Emilia le cuenta a su marido la verdad: da información a Cristóbal sobre Francisca. Mientras, Cristóbal quiere visitar la finca de la Doña, él solo. Francisca lo autoriza, pero ordena a Mauricio que lo siga. El intendente se detiene justo frente al lago donde apareció el cadáver de Salvador Castro, para luego confirmar frente a Emilia que quiere inculpar a la Doña por el asesinato de su marido.

Rogelia, a petición de Hernando para que no puedan interrogarla a ella, anuncia su marcha de Los Manantiales. En la casa, todos sospechan de todos, hasta los esposos, que terminan reflexionando sobre su vida en común.

Beatriz quiere saber qué cosas ha hecho Hernando mal, pues no se conforma con las vagas explicaciones que le han dado de posible estafa empresarial: ella quiere conocer su pasado, el que parece representarse en sus sueños. Cuando Camila está a punto de confesar, Elías se reafirma en la naturaleza económica de los delitos de Hernando.

Carmelo echa de menos a Mencía y le escribe una carta donde le declara su amor. Entretanto Matías le declara su amor a Beatriz y se besan.

Capítulo 1345: viernes 10 junio

Beatriz corresponde a su amor, pero quiere mantenerlo el secreto. Matías todo lo contrario e informa a sus padres de que va a pedir permiso para cortejar a Beatriz.

Camila está muy apenada por saber que Hernando está siendo investigado, y que dentro de poco alguien vendrá reclamando justicia, pero sabe que si es culpable de haber matado a su familia, la verdad debe prevalecer. Hernando recibe la llamada de Rogelia, entiende que puede estar en peligro.

Cristóbal se justifica en que puede haber algo turbio en la muerte de Salvador, cree que fue la Montenegro la única beneficiaria de su muerte, así pues, si demostrara que esto es cierto, conseguiría despojarle de toda su fortuna.

A Candela le ocurre algo, aunque intenta disimular ante los suyos. Finalmente confesará a Severo que están embarazada justo cuando éste se disponía a vengarse de Hernando.

Los peores temores de Camila se hacen realidad cuando llegan a detener a Hernando.

Segundo concierto de Hipólito, que provoca tiernas reacciones en sus oyentes.