Aníbal vuelve al pueblo

La actuación de Gonzalo consigue acallar las habladurías. Al menos, por el momento. Don Anselmo acude a ver a Gonzalo, alarmado por las noticias que le han llegado del enfrentamiento de su pupilo con las beatas.

Aníbal salva a Isidro cuando Doroteo está a punto de asesinarlo. Emilia y Alfonso prestan todo su apoyo a María. Están seguros de que todo saldrá bien. Aníbal vuelve por fin a dar explicaciones. Les explica cómo Doroteo estuvo a punto de asesinarle, continúa explicándoles lo sucedido con Matilde y la verdad sobre el origen de Isidro.

Un grupo de mineros llega buscando trabajo. Conrado no puede ofrecerles nada y no les gusta. Conrado se encuentra con Aurora. Explica que ha despedido a los mineros que no ha podido emplear.

Olmo está asustado. No se explica qué le sucede. Don Anselmo comparte su preocupación con Alfonso.

Emilia y Raimundo se encuentran con Simón, el poeta vagabundo. Su parecido con Juan les asombra.

Terence vuelve sin haber encontrado a Olmo. Da a entender a Soledad lo que pasa con el de Mesía.

Lesmes procura comportarse con normalidad y no atosigar a Aurora, que tiene una respuesta y es no.

Mauricio trae a Francisca la cruz de la tumba de Fernando. Parece evidente que está muerto.