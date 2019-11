En el próximo capítulo…

Rosa remata su noticia, está enamorada, se ha comprometido con Adolfo y piensa casarse. Marta se queda desencajada. El empresario decide posponer el viaje a Jaca para entrevistarse con Adolfo y concretar sus intenciones. Carolina comenta a Encarnación las novedades y su decisión de no revelar a su padre, su amor por Pablo, sabe que sería demasiado. Marta procura eliminar cualquier esperanza en Ramón que suspira por casarse con ella y termina contándole que hizo una promesa de castidad cuando su prometido murió y debe cumplirla. La familia Solozábal al completo recibe a Adolfo y la tensión en el ambiente crece por momentos.

La Marquesa informa a Francisca que La Casona no se vende. La decepción de Francisca arrasa con la confianza que le tiene a la Marquesa y decide romper sus negocios. Pactan darse dos o tres días antes de romper definitivamente, pero la furia de la marquesa crece, no piensa aceptar que su huésped se marche voluntariamente. Cosme interroga al capataz por las medidas solicitadas para abrir la nueva galería y Maqueda, aunque le pide que confíe, le informa que aún no ha podido hablar de ello con la marquesa.

Tomás anima a su hermano que se prepara para ir a La Casona y comentan la dureza de su madre ante las exigencias de seguridad minera. Francisca esta rabiosa y expresa ante Antoñita su decisión de salir de su encierro.

Matías se cita con Alicia, se muestra esquivo, no es capaz de contarle, que ha decidido darse una oportunidad con su mujer.