Amalia apuñalará a Bosco

Bosco protege a Beltrán con su cuerpo, y las mujeres justo entran a tiempo de impedir su muerte. Pedro y la Guardia Civil se llevan a Amalia detenida, pero Bosco está gravemente herido. Lucas y Aurora, con la ayuda del doctor López-Parra, se disponen a operar a Bosco.

Francisca enfurece con la modista y el sastre que han venido con el cheque denegado y los despide fulminantemente. Francisca no encuentra explicación a lo sucedido y el director del banco no se le pone al teléfono. Raimundo y Francisca quieren creer que el impago es un error, pero comprueban que no es así.

Dolores acusa a Pedro de no actuar contra Gracia, y la llegada de Ramona supone un nuevo fastidio. Por si Dolores tenía poco con Gracia y la vuelta de Ramona, Griselda, la que fue novia de Mauricio, aparece también en el pueblo.

Sol aparece por fin en el hotel. Carmelo deja solos a Severo y Sol para que hablen con intimidad. Severo ofrece a Sol compartir su vida con él. La respuesta de Sol no es la que esperaba.

Inés ve horrorizada que Amalia ingresa en la misma celda "por haber matado a Bosco".