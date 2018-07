Gamboa planea matar a Julia y evitar la boda

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO…

Gamboa intenta evitar la boda con el capitán porque no está en los planes del Proyecto Alejandría, para ello piensa en matar a Julia. Aunque puede que no le haga falta porque el que empieza a tener dudas es el capitán. Por potra parte, Burbuja descubre que Max no estaba en el libro de registro del hotel, ¿de dónde ha salido? Además, Ainhoa comienza a recibir anónimos diciéndole que Ulises miente.