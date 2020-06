Carmen Maura protagonizará ‘Deudas’, nueva serie de Antena 3

ATRESMEDIA TV ya se encuentra en fase de preproducción de su próxima serie original, ‘Deudas’. Una comedia creada por Daniel Écija (‘La Valla’) que estará protagonizada por la aclamada actriz Carmen Maura. ‘Deudas’ es una producción de ATRESMEDIA TV en colaboración con Good Mood (‘La Valla’).

Esta nueva serie para el prime time Antena 3 contará con episodios de 50 minutos de duración y también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM, la plataforma de pago de ATRESMEDIA.

‘Deudas’ se encuentra actualmente en fase de casting. Arrancará su rodaje durante el verano cuyas grabaciones se desarrollarán en la Comunidad de Madrid bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.

Montse García y Daniel Écija son los productores ejecutivos de esa ficción del sello SERIESATRESMEDIA. Lucía Alonso-Allende y Oriol Ferrer son co-productores ejecutivos. El equipo de guion está conformado por Daniel Écija, Jesús Mesas Silva, como coordinador de guion, Sara Cano, Jorge Valdano Sáenz y Javier Andrés Roig.

Así es ‘Deudas’

Una viuda que pudo ser chica Almodóvar, un cantante venezolano muerto, un sobrino delincuente y una ambiciosa concejala que aspira a ser la alcaldesa de Madrid. Suma un Jesús Gil de barrio, una actriz porno, un ex agente ruso y una vieja paralítica que tiene una ballesta y un gato que se llama Chiquetete.

Con estos mimbres se construye esta serie, una comedia macarra y provocadora que tiene en su centro el choque salvaje de dos familias y dos mujeres: Pepa Carranza, una mujer de barrio que necesitará cuatrocientos mil euros para salvar a su familia; y Doña Consuelo De La Vega, una vieja lisiada llena de dinero y de odio que quiere acabar con ella. La enemistad entre estos dos clanes dejará a Romeo y Julieta a la altura de Pocoyó.

Carmen Maura es Pepa

Carmen Maura es la protagonista de ‘Deudas’, interpretando a Pepa Carranza.

Si Pepa hubiera continuado su carrera de actriz, habría llegado a ser chica Almodóvar. Pero en su camino se cruzó un cantante venezolano que le dio tres hijos y muchos años felices de matrimonio. Cuando el venezolano muere, Pepa descubre que su marido le había estado siendo infiel los últimos años de su vida con una actriz porno. Ahora es viuda, tiene el corazón roto y una academia en números rojos que gestionar. También una nueva enemiga en su vida: Doña Consuelo, la matriarca paralítica de una familia rica y mafiosa.

Pepa es una mujer que tendrá que aprender a vivir sin la sombra de un hombre que la eclipsaba, que traicionó su amor, que no va a seguir definiéndola. Ya no será nunca más la “mujer de”, ahora Pepa va a ser la jefa de su manada, la reina de su clan. Se acabaron los llantos y las historias desgraciadas que cantan los boleros y los tangos. Se acabaron las lágrimas derramadas por hombres. Lo poco que ha conseguido en su vida, Pepa va a lucharlo hasta el último aliento… Y no va a dejar que una lisiada cabrona como Doña Consuelo se lo quite.