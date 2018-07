Berta asume la verdad: “Te quiero, Rafita”

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 8

Ahora que todos ya saben que Salva es Rafita, Berta ha querido reconocer ante él que sabe que le ha mentido. Él, con una gran pena, afirma que “solo te he mentido porque no te quería perder” a lo que Berta ha contestado que no quiere volver a verle nunca más. Parece que la relación entre Berta y Rafita se ha terminado para siempre.