La vida de Blasco corre peligro tras ser herido por los hombres de Mancuso

Blasco quiere terminar sus problemas con Mancuso, pero parece que el enemigo de Ángel Cristo no está dispuesto a ceder: “Me quemó dinero en mi propia casa”, señala.

Blasco le explica a Mancuso que el circo está mejor, que está remontando así que él ya no puede hacer nada: “Me he enterado de que se va a casar con la rubia esa”, señala.

Mancuso confiesa la suerte que tiene Ángel Cristo y empieza a hablar mal de él, Blasco no tarda en defender a su amigo, a pesar de que han tenido una fuerte discusión.

A uno de los hombres de Mancuso se le va la mano y le clava un cuchillo. Blasco cae al suelo lleno de sangre. Mancuso ordena a sus hombres que lo saquen del lugar. ¿sobrevivirá?