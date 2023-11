Las palabras de Chelo a Bárbara Rey antes de casarse: “No te precipites”

Unos tacones resuenan en silencio en el plató. Bárbara avanza lentamente por el escenario. Antes todo estaba lleno de luces, de color, de focos… ahora todo está completamente vacío.

En ese momento aparece Chelo, su gran amiga: “Esto es lo que querías, ¿no? Por eso no me diste a mí la exclusiva”, señala.

Bárbara le explica que, si se hubiese enterado de que tenía pensado dejar su trabajo, nunca le hubiese dejado: “Ha sido tu última gala y me he tenido que enterar por televisión”.

La joven por fin va a cumplir su sueño: formar una familia, pero Chelo no parece estar muy de acuerdo con el candidato: “No has tenido tiempo de conocerle”.

Ella está convencida de que es él, pero Chelo intenta hacerla entrar en razón: “Yo solo te digo que no te precipites, que una mujer puede formar una familia sin tener que renunciar a su trabajo”.

Las dos se han un gran abrazo: “Si tú eres feliz, yo soy feliz”, señala Chelo. Sin duda, va a echarla mucho de menos.