Ángel Cristo rompe todas sus opciones con Barbara Rey: “¿Has hecho alguna película en dónde no enseñes las tetas?”

Ángel no puede estar más decepcionado, tras el plantón de la vedete por la mañana y al ver que la joven no acude a ver su función, el domador empieza a ver que nada podrá salvar su circo.

Sin embargo, Bárbara Rey se presenta en el último momento acompañada por Paco Ostos. Payasito sale a recibirles y agradece a la artista su visita. Al poco rato, Ángel aparece en la caravana un poco entonado por culpa del alcohol.

Payasito le explica a Bárbara que quieren hacer una gala benéfica: “Es evidente que contigo ganaríamos puntos, Bárbara”, explica el domador tras tomarse otra copa.

El joven Payasito intenta romper el silencio que se ha formado dentro de la caravana asegurando a Ángel admira mucho el trabajo de la artista: “Yo también admiro muchísimo tu trabajo Ángel”, señala.

Un comentario que no le sienta nada bien al domador: “Eso mismo he pensado esta mañana cuando te has marchado sin ni siquiera saludar”, dice Ángel subiendo el tono de voz.

Bárbara intenta disculparse con él, pero el domador ya no entra en razón y hace un desafortunado comentario que rompe todas sus opciones: “¿Has hecho alguna película dónde no enseñes las tetas?”, pregunta.

La vedete decide marcharse de allí tras lo sucedido, Payasito intenta retenerla excusando a su amigo tras la pérdida de su mujer hace tan solo unos meses, pero ya es tarde. Rey no quiere saber nada de Ángel Cristo.