Lucas se enfrenta a su madre

Flor convence a Lucas para que se enfrente a su madre de una vez, no puede permitir que su suegra viva con ellos porque perderían toda intimidad (aparte de que ella no la aguanta). Lucas se sienta delante de su madre para poner los puntos sobre los íes. Su madre está muy feliz con su nieta y vivir todos juntos pero Lucas se pone serio: “No quiero que vivas aquí”, intenta explicarse y no tiene nada de tacto con su madre, a Pilar le ha quedado muy claro.

Publicidad