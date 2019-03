A por la liberación de Carranza

Marcial también se une a esta difícil misión. No consigue enterrar, aunque quiera, su pasado. No puede dejar de lado a Carranza. Su enamorada, Flor, no consigue entender porqué una y otra vez se complica su relación por culpa de su anterior vida.

El campo de los Morenos arde a la noche. Roberto no duda en ir a ayudar a su extinción. Esto es una muestra más de su buen corazón. Parece que en su familia se empiezan a dar cuenta de todo lo que vale.

Martina intenta convencer a Eugenia para que se de un par de gozos antes de tomar la decisión definitiva de casarse con Antonio Villa.