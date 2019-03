Francino querría ser un personaje de 'The Wire'

Poco tiempo libre les queda cuando cuelgan sus uniformes de guardia civil y de la milicia, pero Carles Francino y Álex Gadea sacan siempre un rato para ver la televisión. Las series y los estrenos de aquí y del otro lado del charco están entre sus indispensables. Los galanes de las series de la tarde de Antena 3 son seguidores de series como 'A dos metros bajo tierra' o 'The Sopranos'. ¿Que cómo lo sabemos? Objetivo TV ha charlado con ellos sobre sus gustos televisivos.



Tan poco tiempo libre les queda ("Vamos a montar un club de fans de 2 días libres a la semana", bromea Francino con Gadea durante la entrevista), que siguen sus series a través de Internet, gracias al Modo Salón de la web de Antena 3. "Si tengo un ratito procuro ver qué se hace aquí, no sólo para ver a gente que conoces, si no porque...". "Es tu medio, claro", completa Gadea.



Mientras Carles Francino se interesa por otras series de época, como 'La República' (La 1), el protagonista de El Secreto de Puente Viejo lo hace por la comedia: "No sigo ninguna en concreto, pero veo trocitos de algunas. El otro día me quedé viendo 'Los Misterios de Laura' (La 1)".



Si no, esperan pacientes a que algún amigo o familiar se haga con los DVD de las series: "Mi padre tiene todas las temporadas de 'Los Soprano', yo no he visto nada. Pero te diré que lo único que he visto es la última escena del último capítulo", comenta Francino ante el asombro de Gadea. "¿Pero recuerdas lo que pasaba? ¡Olvídalo!", le recomienda el valenciano.



Entre las series favoritas del protagonista de Bandolera está 'A dos metros bajo tierra' (HBO) y 'The Wire'. Para Álex Gadea, la serie por excelencia es 'The Sopranos', aunque también ha seguido ficciones como 'Arriba y Abajo' o Downton Abbey: "Se están haciendo cosas chulas".