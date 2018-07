Sara identifica a Ginés como el hombre que la secuestró

Casas entra en la sala de interrogatorios donde está Ginés y le exige que conteste a dos preguntas importantes ¿Dónde está Catherine LeMonnier? y ¿Quién es su complice? Ginés empieza a perder los papeles y jura y perjura que él no ha hecho nada, Casas harto de que le mienta, le confiesa que una testigo le acaba de reconocer "Si no colabora no me deja otra opción". La policía se le lleva para meterle en prisión.