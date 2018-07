Miguel a Cris, tras echarle de casa: "Eres una niñata, maldito sea el día en el que te conocí"

A pesar de que Miguel está convencido de que la policía no va a investigar en su casa el robo de la joyería, Cris no lo tiene tan claro. La abogada decide poner fin a su relación con Miguel y ponerle las maletas en la puerta para que abandone la casa familiar. "Tienes que salvar a tu familia y yo no te puedo seguir en ese camino", dice. Ante esto, Miguel entra en cólera y se va de las peores formas posibles.

