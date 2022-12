Sabino reserva habitación para estar con Roberta

Héctor descubre a los falsificadores de las entradas falsas en las inmediaciones del estadio del Real Madrid y pone a la policía tras ellos. Belén tiene que disculparse con Daniel cuando comprende que no es un ladrón como ha estado pensando desde que llegó. La noticia de la detención de los falsificadores de entradas ha salido publicada, pero no se menciona la intervención de Héctor. Una desconocida, Marina, llega al hostal preguntando por su marido, pero Belén asegura no conocerle. Arturo nota la falta de Inés en el bufete. Cuando vuelve a verla en casa, se da cuenta de que ha empezado a salir de su órbita. Mauro hace planes para lanzar a Sonia Martel como supervedette, y cuando cobra un dinero que le mandan de la editorial, se lo gasta casi todo en ella. Marina se instala en el hostal y decide ir al Asturiano para seguir preguntando por su marido. Tomás descubre que lo que ha pasado es que la editorial les ha comprado los derechos y que publicarán El Capitán Hidalgo sin contar con ellos. La chicas de Le Ciel quieren poner entre rejas al asesino de Violette y hacen una colecta para contratar a un detective. Manolita no para de ver por todas partes a Sebas. Pelayo trata de asegurarse de que nadie meta la pata en el asunto del viaje a Portugal.