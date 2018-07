Antonio Garrido y Silvia Alonso se suman al reparto de 'Amar es para siempre'

Antonio Garrido es Augusto Lloveras

hombre guapo y seductor, valiente y violento, de ideología calladamente fascista, que oculta una personalidad de narcisista perverso. Hijo de un reconocido falangista de la primera hora, amigo personal de José Antonio, a los 20 años, siendo dirigente del Sindicato Español Universitario, marchó a Rusia para luchar junto a los ejércitos de Hitler contra el comunismo. En uno de sus permisos, conoció en Riga a la familia de Valeria, especialmente a su tía Elena, que se había enrolado como enfermera voluntaria.

Silvia Alonso es Alejandra Torrijos

Con el tiempo, se convertirá en una inteligente y hermosa muchacha. Pese a la inicial oposición de sus padres, y tras un par de años perdidos en la Facultad de Filosofía y Letras, Alejandra logra que le permitan estudiar medicina, su verdadera vocación. Y, como no podía ser menos, la fuerzan a especializarse en puericultura. Pero la verdadera pasión de Alejandra es la investigación, en especial le atrae el mundo de las vacunas y la prevención de enfermedades infantiles. Su madre comienza a estar preocupada porque, pese a sus muchos intentos, Alejandra no parece sentir urgencia por formar “un hogar cristiano”, como Amparo no se cansa de repetir. El ideal de la madre sería casarla con un médico de futuro prometedor, y subordinar su carrera profesional a la de su marido.