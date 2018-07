¿Qué pasará con la relación de Valeria y Diego?

El amor incondicional entre Diego y Valeria ha sido latente desde el principio a pesar de su distancia con el matrimonio de Valeria y Rubén. Tras la muerte de éste, no fueron más que problemas los que se interpusieron entre esta pareja que siempre han estado dispuestos a mostrar su amor.

Así, la aparición de Augusto no trajo más que problemas a la pareja, sobre todo a Valeria, a quien, como su mujer, le hizo la vida imposible. A la par se encontraba Elena, tía de Valeria y aliada número uno de Augusto para acabar con la felicidad de ésta.

El calvario de Valeria llegó cuando Augusto decide acabar con la poca felicidad que le quedaba y la encierra en un zulo en una casa alejada de la ciudad. Diego, sin dejar su amor de lado y con el afan de que ésta sea feliz, consigue encontrarla con la ayuda de los detectives. Pero cuando todo parecía encuadrarse dentro de lo normal, Augusto tira de la denuncia a Valeria por adulterio con Diego.

De la inocente Valeria que conocimos al principio de temporada, enamorada, ciega y sin control sobre su vida, hemos pasado a ver a una Valeria fuerte, decidida y valiente ante el infierno de vida que se le está presentando. Además, no contenta con la situación, Elena decide denunciar a Diego por fraude fiscal para que éste no se vaya de rositas con su sobrina, pues todo su afán siempre ha sido hacerle la vida imposible. Con todo, Augusto aparece muerto después de un supuesto suicidio, algo que Valeria no llega a creer.

Dos personas maravillosas que se quieren con locura y sin embargo nunca han podido vivir su amor en paz por culpa de zancadillas ajenas. ¿Podrán Valeria y Diego con todos estos inconvenientes? ¿Conseguirá Elena que vaya Diego a la cárcel? ¿Cuáles son esos supuestos fraudes fiscales de los que habla Elena en su denuncia? ¿Podrán vivir esta pareja alejados de tantos problemas y disfrutar de su amor?