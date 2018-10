La desternillante 'crítica' de Lucía Martín Abello a su compañera Anabel Alonso tras imitar a Paulina Rubio en 'Tu cara me suena'

¡LA ACTRIZ HA SACADO SU FACETA MÁS CÓMICA!

Anabel Alonso, además de dar vida a Benigna en 'Amar es para siempre', también es concursante de la séptima edición de 'Tu cara me suena'. La actriz está demostrando que no se le da nada mal imitar y en la segunda gala nos regaló una actuación brillante. Anabel se metió en la piel de Paulina Rubio y su compañera Lucía Martín Abello, María en la serie, no ha querido perder la ocasión de hacer su particular crítica.