Ciriaco tranquiliza a Maribel tras no recibir la aprobación de Manolita: “Eso no lo voy a permitir”

Ciriaco no aguanta que Manolita se meta en su vida. Su madre lo hace por su bien, le ama con todo su corazón y vela por que su hijo tome buenas decisiones, y Manolita cree que salir con Maribel no es una de ellas al ser hija de Jeros.

Maribel intenta que Manolita entienda que ella no es como su padre, y que no debe preocuparse por él, pero la joven teme por su seguridad. Ciriaco le anima a que no debe vivir sin miedo: “En el miedo no hay donde esconderse”, le recuerda Gómez, unas palabras que la misma Maribel le dedicó a Ciriaco.

De todas formas, aunque Manolita no apoya la relación sentimental entre los jóvenes, le promete a Maribel que no se interpondrá en su amistad. “No quiere que estemos juntos”, le dice con semblante triste a Ciriaco. Pero él no va a dejar que su madre dinamite el amor que se tienen.

“Eso no lo voy a permitir”, le promete Ciriaco. La relación es entre ellos dos, y nadie más. Las palabras sacan una preciosa sonrisa a Maribel. ¿Lograrán que Manolita dé su bendición a la joven pareja?